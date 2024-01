CLASSIFICA ATP

Crollo in classifica per Berrettini che perde 32 posizioni ed esce dalla top 100 per la prima volta da maggio 2018. Arnaldi si avvicina alla top 40, risale anche Musetti. Nadal guadagna 221 posizioni dopo Brisbane, stabile Sinner. Il ranking ATP aggiornato dopo i tornei di Brisbane e Hong Kong e la United Cup ATP E WTA, DAL 2024 TUTTO SU SKY