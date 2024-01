Sinner apre il Centrale: in campo domenica alle 2

Jannik Sinner aprirà ufficialmente gli Australian Open sulla Rod Laver Arena, il campo centrale di Melbourne. Gli organizzatori hanno infatti ufficializzato l'order of play di domenica 14 gennaio dei due campi principali di Melbourne Park. E l'azzurro, testa di serie numero 4 del seeding, avrà l'onore di aprire le danze contro l'olandese Botic Van de Zandschulp: inizio alle ore 12 locali, le 2 in Italia (il fuso orario è infatti -10 ore). Ci sarà dunque da fare i conti con l'insidia del caldo per il n°4 del ranking, che non ha mai affrontato l'olandese in carriera. In compenso, in caso di pioggia, Jannik potrà comunque giocare con il tetto chiuso. Sempre sul Centrale, alle ore 19 locali (le 9 in Italia) ci sarà il debutto di Novak Djokovic, prima testa di serie e dieci volte campione: il serbo se la vedrà con il 18enne croato Dino Prizmic. Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky