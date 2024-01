Jannik Sinner ha parlato nel Media Day alla vigilia degli Australian Open: "Mi sento pronto per fare bene, il feeling con il campo cresce ogni giorno. Fa caldo, ma sono qui da una settimana. Era importante per il mio corpo cominciare la off-season il prima possibile. Con il mio team c'è intesa, se vivessimo tutti nella stessa casa potremmo restarci a lungo...". Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

" Mi sento pronto a far bene a Melbourne ": lo ha assicurato Jannik Sinner nella conferenza stampa del Media Day alla vigilia dell' Australian Open , in cui esordirà nella notte di domenica (ore 2 sulla Rod Laver Arena, ndr) affrontando per la prima volta in carriera il 28enne olandese Botic Van de Zandschulp , numero 59 del mondo. "Sono venuto qui abbastanza presto, da una settimana, il tempo è bello, fa caldo. Ho giocato un paio di partite in esibizione a Kooyong. Ogni giorno migliora il feeling con il campo ". Sinner ha infatti vinto i due match giocati a Melbourne contro Polmans e contro Ruud.

Dopo l'ufficialità del tabellone per gli Australian Open, il sito 'Tennis Abstract' ha stilato le percentuali di passaggio per ciascun turno (e di vittoria) dei giocatori: il favorito resta Djokovic ma sono piuttosto alte le probabilità di successo anche per Sinner. Si tratta di percentuali ricavate da un sistema di calcolo chiamato Elo: un indice particolare che prende in considerazione diversi fattori.

"Sono pronto a mostrare un buon tennis, c'è feeling con il mio team"

"L'anno scorso la stagione è finita molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto una sola settimana di pausa prima di iniziare la preparazione, volevo iniziare la off-season il più presto possibile, era importante per me e per il mio corpo. Abbiamo provato a capire quest'anno se arrivare all'Australian Open non giocando partite ufficiali può essere un'opzione anche per i prossimi anni, se mi aiuta o no. Domenica avremo tutte le risposte, ma ho fiducia. Mi sento pronto a mostrare un buon tennis. Con il mio team ci divertiamo tanto. Se vivessimo tutti in una stessa casa, potremmo restarci a lungo perchè non abbiamo problemi".