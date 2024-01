Cuore Lehecka: rimonta Draper e vince Adelaide

Quattro anni dopo Jiri Vesely un tennista ceco torna a vincere un titolo nel circuito ATP. Merito di Jiri Lehecka, campione all'ATP 250 di Adelaide dopo una grande rimonta su Jack Draper: 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in poco più di due ore di gioco. Al primo titolo ATP in carriera, Lehecka è stato premiato per la sua continuità ed ha costruito la vittoria game per game. Rimpianti, di contro, per Draper. Il britannico, alla seconda finale ATP, sembrava in totale controllo fino al decimo gioco del secondo parziale, quando ha subito il break che è costato il set. Da qui l'incontro si è messo in discesa per Lehecka anche grazie alla stanchezza accusata da Draper che ha chiuso in calando.