Tennis

Dopo l’ufficialità del tabellone per gli Australian Open, il sito 'Tennis Abstract' ha stilato le percentuali di passaggio per ciascun turno (e di vittoria) dei giocatori: il favorito resta Djokovic ma sono piuttosto alte le probabilità di successo anche per Sinner. Si tratta di percentuali ricavate da un sistema di calcolo chiamato Elo: un indice particolare che prende in considerazione diversi fattori. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN