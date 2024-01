Sinner-show vola al 3° turno: De Jong travolto

Jannik Sinner vola al 3° turno degli Australian Open: battuto l'olandese Jesper De Jong con un triplo 6-2 in un'ora e 45 minuti. L'azzurro affronterà al terzo turno l'argentino Baez che ha eliminato il colombiano Galan. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky I MATCH DI MUSETTI E COBOLLI LIVE. ARNALDI KO

Da un olandese a un altro la musica non cambia per Jannik Sinner. Dopo aver battuto Van de Zandschulp all'esordio, l'azzurro ha eliminato anche il debuttante Jesper De Jong, n. 161 al mondo, raggiungendo così il terzo turno degli Australian Open. Un match straordinario per Sinner che ha assunto i contorni di un allenamento: un triplo 6-2 senza storia in un'ora e 45 minuti. L'azzurro è stato superiore in tutto e non ha mai concesso a De Jong di entrare in partita. Semplicemente perfetto.

La cronaca del match L'approccio al match di De Jong è buono, ma la resistenza contro Sinner dura appena quattro game. Jannik, infatti, è riuscito a strappare il servizio al quinto gioco, guadagnando anche il secondo break nel settimo game ai vantaggi dopo 16 punti giocati. Un copione che si è ripetuto anche nel secondo parziale: De Jong tiene il servizio in apertura, ma poi concede due break consecutivi. Il terzo è una formalità per Sinner che scappa in apertura sul 4-0 e chiude con un turno di battuta a zero. I numeri dicono zero palle break affrontate dall'altoatesino, 86% di punti con la prima e 76% di punti con la seconda, oltre a 26 vincenti. leggi anche Sinner: "Bella partita, ma posso migliorare"

Al 3° turno contro Baez "Ho battuto un giocatore giovane e con grandi potenzialità" ha detto Sinner al termine del match, spendendo parole d'elogio per l'olandese e per il pubblico che l'ha sostenuto: "Questo pubblico mi ha supportato tantissimo, io cerco di non avere paura di nessuno, ma rispetto di tutti". Sinner tornerà in campo venerdì per il terzo turno contro l'argentino Sebastian Baez, n. 29 al mondo, che ha battuto il colombiano Galan in quattro set.

