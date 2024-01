Fognini: "Torno in Italia per esami al polpaccio"

Impegnato in alcuni Challenger in Europa per tornare in top 100, il ligure dovrà rientrare in Italia per degli esami strumentali: "Spero che il polpaccio non abbia fatto brutti scherzi. Apprezzo il sostegno in questo difficile inizio di stagione"

Ancora problemi al polpaccio per Fabio Fognini. Dopo aver rinunciato alle qualificazioni degli Australian Open a causa del problema muscolare accusato lo scorso dicembre, il tennista ligure era tornato in campo nei giorni scorsi al Challenger di Tenerife, in Spagna. Fuori al secondo turno contro il kazako Yevseyev, Fognini ha avvertito un nuovo fastidio al polpaccio che andrà valutato con degli esami strumentali in Italia. "Ciao ragazzi, purtroppo sono costretto a cancellarmi dal prossimo torneo - ha scritto Fognini su Instagram - rientrerò in Italia e mi sottoporrò agli esami sperando che il polpaccio non abbia fatto brutti scherzi e, quindi, di tornare presto in campo. Apprezzo il vostro sostegno in un difficile inizio di stagione per me".