Jasmine Paolini per la storia: l'azzurra cerca un posto in quarti di finale agli Australian Open, affrontando la russa Anna Kalinskaya nel quarto match della John Cain Arena. In campo anche Alcaraz e Medvedev. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

E' il giorno di Jasmine Paolini agli Australian Open. L'azzurra affronta da favorita la russa Anna Kalinskaya, numero 75 del mondo, per cercare il primo pass in carriera ai quarti di finale di uno Slam. Jasmine, che al momento ha raggiunto il suo nuovo best ranking al 24° posto, scenderà in campo nel 4° match in programma sulla John Cain Arena, subito dopo Hurkacz-Cazaux che si disputerà non prima delle 5. Si gioca anche la parte bassa del tabellone maschile, presidiata da Carlos Alcaraz (ore 9 sulla Rod Laver Arena contro il serbo Kecmanovic) e Daniil Medvedev (nella notte contro il portoghese Borges). Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky