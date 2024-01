Australian Open, Vavassori/Bolelli ai quarti nel torneo di doppio

E' grande Italia anche nel torneo di doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si liberano con un doppio 6-2 della coppia Cacic/Molchanov e volano ai quarti di finale. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Andrea Vavassori e Simone Bolelli approdano ai quarti di finale degli Australian Open di doppio. Negli ottavi la coppia azzurra ha battuto con un doppio 6-2 il serbo Nikola Cacic e l'ucraino Denys Molchanov. Bolelli e Vavassori sono la quarta coppia tutta italiana che si qualifica per i quarti di finale in doppio maschile nella storia del torneo. Il bolognese, insieme a Fabio Fognini, ha conquistato l'Happy Slam del 2015, primo Major azzurro in doppio dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola al Roland Garros 1959. Ai quarti affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies, sei titoli nel circuito, con due trionfi al Roland Garros nel 2019 e 2020.