Vavassori-Bolelli, che sogno: è finale nel doppio

Nove anni dopo l'ultima volta Simone Bolelli torna in finale a Melbourne, ma stavolta in coppia con Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno battuto i tedeschi Hanfmann e Kopfer al super tiebreak e sabato affronteranno Bopanna ed Ebden per il titolo.

Da Melbourne a Melbourne. Nove anni dopo il trionfo di Fabio Fognini e Simone Bolelli in doppio agli Australian Open, l'Italia ritrova una coppia in finale Slam. Ancora una volta a Melbourne Park il protagonista è Simone Bolelli, ma affiancato da Andrea Vavassori. Il bolognese e il torinese hanno staccato il pass per l'ultimo atto del torneo battendo la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer con lo score di 6-3, 3-6, 7-6 in 2 ore e 11 minuti. Una partita sempre in equilibrio, risolta dagli azzurri al super tie-break dopo aver fallito un primo match point sul 5-4 e servizio dei tedeschi. Fondamentali i numeri al servizio per Bolelli e Vavassori che hanno messo in campo l'80% di prime con una resa del 78%, ma anche 49 colpi vincenti.