Allenamento alle 14.30 locali (le 4.30 in Italia, stesso orario della semifinale) per Sinner in vista del match contro Novak Djokovic. Tanti sorrisi e volti distesi nel team di Jannik che a fine allenamento si è intrattenuto con i tifosi presenti sul campo 10 nonostante la pioggia. Allenamento alla stessa ora anche per Djokovic. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

