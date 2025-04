Roma, al via anche Fognini e Cinà: le wild card

Assegnate le wild card in vista dei prossimi Internazionali d'Italia, al via da mercoledì 6 maggio al Foro Italico a Roma. Tra gli uomini spicca Fabio Fognini, dal 2008 sempre nel tabellone principale. Attesa anche per il baby fenomeno Federico Cinà. Tra le donne c'è Sara Errani, finalista nel 2014 e semifinalista nel 2013. Il torneo in diretta dal 7 al 18 maggio su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE - ENTRY-LIST DI ROMA