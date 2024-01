Aus Open, Sinner in finale: ecco quanto guadagnerà

Grazie alla vittoria contro Djokovic, l'azzurro è già certo di guadagnare 1,05 milioni di euro che raddoppierebbero in caso di trionfo in finale. Il successo agli Australian Open, infatti, vale 3.150.000 dollari australiani, circa 1,91 milioni di euro

Storia, prestigio, ma anche guadagni. C'è tutto nella vittoria di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Alla prima finale Slam in carriera, l'azzurro è già certo di guadagnare 1300 punti nel ranking ATP (sono 1120 in più, "scartando" quelli degli ottavi di finale dello scorso anno) e un assegno da 1.725.000 dollari australiani che, al cambio, equivalgono a circa 1,05 milioni di euro. In caso di vittoria anche domenica in finale, l'assegno incassato da Sinner diventerebbe di 3.150.000 dollari australiani (circa 1,91 milioni di euro) e 2000 punti nel ranking ATP.