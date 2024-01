Sinner-Medvedev, la finale domenica alle 9.30

Decimo confronto tra Sinner e Medvedev che per la quinta volta si affronteranno con un titolo in palio. Jannik insegue il primo Slam in carriera, Daniil vuole dimenticare le sconfitte in finale a Melbourne contro Djokovic e Nadal. L'incontro sarà in diretta domenica alle 9.30 su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Ancora Sinner e Medvedev di fronte, ancora con un titolo in palio. Stavolta, però, c'è in gioco uno Slam: gli Australian Open. Sono l'azzurro e il russo i due contendenti per il titolo a Melbourne, nella finale in programma domenica. Sinner, primo italiano di sempre all'ultimo atto in Australia, va a caccia del primo major della carriera. Sesta finale, invece, per Medvedev che agli Australian Open ha già perso a un passo dal titolo nel 2021 e nel 2022 contro Djokovic prima e Nadal poi. Sinner arriva a questa sfida dopo una cavalcata trionfale: cinque vittorie senza concedere set, poi la straordinaria impresa in semifinale contro il n. 1 al mondo, Novak Djokovic. Medvedev, invece, è reduce dalla battaglia di più di quattro ore contro Sascha Zverev, battuto dopo aver rimontato due set di svantaggio.