Ripescato all'ultimo minuto per il forfait di Muller, Giulio Zeppieri è uscito di scena al 1° turno del torneo ATP 250 di Marsiglia. L'azzurro è stato battuto in rimonta dal cinese Zhizhen Zhang, numero 50 del mondo, che si è imposto 6-7, 6-1, 6-4. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Niente da fare per Giulio Zeppieri all'Open 13 Provence, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia e che potete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il mancino di Latina, numero 111 del mondo, era stato ripescato in mattinata nel main draw dopo il ritiro di Alexandre Muller. Occasione non sfruttata però, con la sconfitta al 1° turno dopo oltre due ore di lotta contro il cinese Zhizhen Zhang, numero 50 del ranking, che si è imposto con i parziali di 6-7, 6-1, 6-4. Zeppieri ha vinto il primo set al tie-break dopo aver annullato tre set-point al rivale, cedendo però di schianto nel secondo parziale per 6-1. Nel terzo è stato decisivo il break nel settimo game, subito la palla break non sfruttata dall'azzurro. Nel tabellone resta dunque il solo Lorenzo Musetti, già qualificato al 2° turno dopo il successo di lunedì con il tedesco Marterer.