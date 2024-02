Una moneta per il trionfo dell'Italia in Davis

Si allungano le celebrazioni per la storica conquista dell'Italia dell'ultima Coppa Davis: come riportato dalla Fitp, il trionfo azzurro verrà celebrato con una speciale moneta realizzata con la collaborazione del Ministero dell'Economia e della Zecca di Stato

L'onda lunga del trionfo di Malaga diventa una moneta. Come comunicato dalla Fitp, la Zecca dello Stato, il ministero dell'Economia e delle finanze e la Federazione Italiana Tennis e Padel celebreranno il successo dell'Italia dello scorso novembre in Coppa Davis con una speciale moneta. Si allunga dunque la lista delle celebrazioni per la vittoria di Sinner compagni dell'insalatiera d'argento. Un successo storico, quello della nazionale capitanata da Filippo Volandri, ricevuta la scorsa settimana al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una vittoria attesa dal 1976. "La notizia dell'emissione straordinaria è emersa al ministero dell'Economia durante la presentazione della Collezione numismatica 2024 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - si legge sul sito della Federazione -. Lo ha annunciato l'amministratore delegato, Francesco Soro, rivelando che l'idea è venuta al ministro Giancarlo Giorgetti e al presidente della Federtennis, Angelo Binaghi".