Matteo Arnaldi esce di scena agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Delray Beach: il sanremese è stato sconfitto con i parziali di 6-2, 3-6, 6-4 dall'australiano Rinky Hijikata, numero 84 del ranking. Giovedì tocca a Cobolli contro lo statunitense Svajda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non bastano cuore e carattere a Matteo Arnaldi, che esce di scena agli ottavi di finale del Delray Beach Open, torneo ATP 250 trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo la rimonta contro Nishioka al debutto, non riesce questa volta l'impresa con l'australiano Rinky Hijikata, numero 84 del ranking, che si è imposto con i parziali di 6-2, 6-3, 6-4 dopo due ore e mezza di partita. Il sanremese, numero 43 del ranking, manca così il suo terzo quarto di finale in carriera a livello ATP, uscendo di scena contro un Hijikata che è riuscito per la prima volta a battere un Top-50.