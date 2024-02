Sonego lotta, ma non basta: vince Dimitrov

Sonego lotta contro Dimitrov, ma non basta: il bulgaro vince con lo score di 7-6, 6-3 e vola al secondo turno dove affronterà l'ungherese Fucsovics. L'ATP 500 di Rotterdam è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un'ottima prova di Lorenzo Sonego non basta per fermare Grigor Dimitrov nel primo turno dell' ATP 500 di Rotterdam . L'azzurro ha perso all'esordio nel torneo olandese contro il bulgaro, n. 13 al mondo, con lo score di 7-6(4), 6-3 in un'ora e 33 minuti di gioco. Sonego ha giocato alla pari per gran parte del match, ma alla fine si è arreso contro uno dei giocatori più in forma del circuito. Dimitrov ha giocato meglio i punti più importanti, sfruttando anche l'incredibile rendimento al servizio con il 100% di punti vinti con la prima (37 su 37).

Il racconto del match

Il match inizia in salita per Sonego che perde subito il servizio e nel terzo gioco si ritrova sotto 0-30. Da qui, però, inizia una mini rimonta con il controbreak ed un equilibrio ristabilito fino al tiebreak dove Dimitrov indirizza il set dal 4-4 con tre punti consecutivi impeccabili. Prima una risposta vincente di rovescio, poi due prime vincenti per archiviare il parziale dopo 54 minuti. Nel secondo set l'iniziativa è in mano a Dimitrov che, dopo aver sfiorato il break nel sesto gioco, strappa il servizio a Sonego nell'ottavo game. Un passaggio decisivo per l'esito del match. Uscito di scena a testa alta, il torinese volerà adesso in Medio Oriente per giocare i tornei di Doha e Dubai.