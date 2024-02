Quattro tornei LIVE su Sky: guida della settimana

Altra settimana ricca di tennis e con tanti italiani in campo, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW . Dal torneo ATP 500 di Rio de Janeiro al 250 di Doha (con Musetti e Sonego) e Los Cabos, fino al WTA 1000 di Dubai. Ecco dove seguire gli incontri, anche con la nuova opzione Sky Sport Plus

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 19 a domenica 25 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA. In ambito maschile il torneo più prestigioso è l’ATP 500 di Rio de Janeiro (terra) dove il favorito d’obbligo è il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che cercherà di vincere il trofeo che nel 2023 fu alzato dal britannico Cameron Norrie. Per l’ATP 250 di Doha (cemento) si attende la presenza di due italiani: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. All’ATP 250 di Los Cabos (cemento) al via numerosi top player, tra cui il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur e il nostro Matteo Arnaldi.

Su Sky anche il WTA 1000 di Dubai

In ambito femminile in programma il WTA 1000 di Dubai, con al via le prime due giocatrici del seeding: la polacca Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, Fabio Tavelli, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Lucio Rizzica e Dario Massara mentre al commento tecnico si alterneranno Laura Garrone e Niccolò Cotto.