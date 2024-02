Matteo Berrettini è iscritto al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione al via il 20 marzo (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). L'azzurro ha sfruttato la clausola del ranking protetto, entrando direttamente in tabellone con il n°74. Con lui altri cinque azzurri già nel main-draw, con la pattuglia guidata da Jannik Sinner, finalista nel 2023

Ora è ufficiale: Matteo Berrettini giocherà il Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione al via dal 20 marzo in Florida (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il torneo ha infatti comunicato l'entry-list degli iscritti. Il romano, che non gioca una partita dallo scorso 31 agosto, quando riportò un brutto infortunio alla caviglia al 2° turno degli US Open, sfrutterà il ranking protetto, entrando direttamente in tabellone con il n°74. Niente qualificazioni dunque per Matteo, che al momento occupa la posizione n°129 del ranking ATP. L'italiano ha potuto sfruttare la clausola per i giocatori che da almeno sei mesi non disputano una partita ufficiale. Con lui nel main-draw anche Jannik Sinner (finalista nel 2023), Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Guida la pattuglia il n°1 del mondo, Novak Djokovic.