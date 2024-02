Le parole dell'azzurra dopo il successo a Dubai, primo WTA 1000 in carriera: "È una vittoria speciale, sono molto contenta. Questa settimana è stata straordinaria, iniziata con la rimonta contro Haddad Maia sotto di un set e un break. Oggi ho lottato in ogni punto e sono orgogliosa". A mezzanotte la replica della finale su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

PAOLINI CONQUISTA DUBAI: BATTUTA KALINSKAYA