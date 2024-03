Bolelli e Vavassori in semifinale a Indian Wells

Bolelli e Vavassori non si fermano più e raggiungono la semifinale a Indian Wells battendo gli americani Lammons/Withrow in due set. Stasera la sfida con Granollers e Zeballos, in diretta alle 21.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Prosegue la grande stagione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo la finale agli Australian Open e il titolo a Buenos Aires, il doppio azzurro si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells battendo gli americani Lammons e Withrow con lo score di 7-6, 6-1 in un'ora e 21 minuti di gioco. Dopo un primo set delicato, avanti due volte di un break, Bolelli e Vavassori sono stati più lucidi al tiebreak, risolto grazie al minibreak in apertura. Nel secondo set, invece, la partita si è messa in discesa complice il notevole rendimento al servizio degli azzurri che hanno fatto la differenza soprattutto sulla seconda (64% di punti vinti contro il 31% degli avversari). Bolelli e Vavassori torneranno in campo mercoledì sera, ore 21.30 (in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW) contro la coppia Granollers/Zeballos, già battuti due volte nell'ultimo mese a Rio de Janeiro e Buenos Aires.