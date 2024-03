Nardi-Paul vale i quarti, stasera LIVE su Sky

Dopo l'impresa al 3° turno contro Djokovic, Luca Nardi torna in campo a Indian Wells. Al primo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000 il 20enne pesarese affronterà lo statunitense Tommy Paul, n. 17 al mondo. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Luca Nardi non vuole smettere di sognare al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo l'impresa contro Novak Djokovic, il 20enne pesarese tornerà oggi in campo negli ottavi di finale contro lo statunitense Tommy Paul. Per Nardi, n. 123 al mondo ma dopo il tornero entrerà in top 100, sarà il primo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000, lui che è entrato in tabellone in California da lucky loser grazie al forfait di Etcheverry. L'azzurro avrà di fronte stavolta il n. 17 della classifica mondiale, mai affrontato in carriera: Paul, che in stagione ha già vinto un titolo a Dallas, è reduce dalla vittoria contro Humbert dopo l'esordio senza difficoltà con il connazionale Michelsen.

Dove vedere Nardi-Paul Il match tra Luca Nardi e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma mercoledì 13 marzo, secondo dalle 19 nello Stadium 2 dell'Indian Wells Tennis Garden. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. leggi anche Nardi: "Ho il poster di Nole, batterlo è pazzesco"

Indian Wells, il programma di giornata UOMINI [9] Ruud (Nor) vs Monfils (Fra) - ore 19 (Stadium 1)

[4] Medvedev vs [13] Dimitrov (Bul) - 3° match dalle 19 (Stadium 1)

[12] Fritz (Usa) vs [7] Rune (Den) - ore 2 (Stadium 1) DONNE Yuan (Chn) vs [11] Kasatkina - ore 2 (Stadium 2)

[24] Mertens (Bel) vs [3] Gauff (Usa) - 2° match dalle 19 (Stadium 1)

Parry (Fra) vs [9] Sakkari (Gre) - ore 23 (Stadium 2)

[23] Navarro (Usa) vs [2] Sabalenka - ore 19 (Stadium 1)

Tutti i campi visibili grazie a Sky Sport Plus Tutte le partite in programma sui nove campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno. Su Sky Sport 24 aggiornamenti live e interviste; notizie e anticipazioni poco prima dell’inizio della giornata di gioco.