Carlos Alcaraz sconfigge Sascha Zverev 6-3, 6-1 in un match interrotto dalle api e si prende l'ottava semifinale in un Masters 1000 della carriera: affronterà Jannik Sinner. "E' il migliore al mondo in questo momento", ha detto lo spagnolo. Nella parte alta del tabellone sarà sfida tra Medvedev e Paul.

Sarà lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz lo sfidante di Jannik Sinner (n.3) nella semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells , in California. Alcaraz ha eliminato in semifinale il tedesco Alexander Zverev (n.6) vincendo 6-3 6-1, in un match interrotto da una invasione di api in campo . Sarà l'ottavo confronto ATP tra i due baby fenomeni, con l'azzurro che guida 4-3 nei precedenti. Nella parte bassa del tabellone prima semifinale a Indian Wells per Tommy Paul : lo statunitense ha superato in tre set il norvegese Casper Ruud. Affronterà per un posto in finale Daniil Medvedev, che si è liberato 7-5, 6-4 di Holger Rune .

Alcaraz: "Battuto anche le api. Sinner? Partita più difficile"

"È stato strano. Non avevo mai visto una cosa del genere in una partita di tennis. Abbiamo riso molto delle parole di Mo 'invasione di api'. Sarà ricordato. Ho paura delle api e ne ho viste alcune durante il riscaldamento. Ho cercato di stare lontano dalle api e di restare concentrato. Onestamente, non so come affronterò la partita, come affronterò la partita con Sinner. È senza dubbio il miglior tennista del mondo in questo momento. Sta giocando in modo incredibile, nessuna sconfitta quest'anno. Mi piace davvero vederlo giocare. Quindi sarà una partita davvero difficile. Sarà una grande sfida per me vedere qual è il mio livello, sai, di fronte a lui. Penso che le ultime due partite che ho giocato contro di lui le ho perse, quindi devo aggiustare un po' il mio gioco e vedere come sarà. Ma sicuramente sarà la partita più difficile che giocherò quest’anno”.