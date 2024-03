Bronzetti ko all'esordio: vince Townsend in 3 set

Sconfitta all'esordio a Miami per Lucia Bronzetti, battuta in rimonta dalla statunitense Townsend dopo due ore di gioco. Mercoledì tocca a Giorgi, Cocciaretto e Trevisan. Il torneo di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 31 marzo

Esordio amaro in Florida per Lucia Bronzetti. Reduce dall'ottimo torneo di Indian Wells, la riminese ha perso all'esordio nel WTA 1000 di Miami contro Taylor Townsend, n. 72 della classifica mondiale. Un successo in rimonta per la statunitense con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 6 minuti di gioco. Bronzetti era avanti di un set e un break nel secondo parziale, ma alla distanza è uscita fuori Townsend, salita nel rendimento al servizio (nel terzo set addirittura 89% di punti vinti con la prima) e più determinata nei momenti decisivi. Per la statunitense, entrata in tabellone dalle qualificazioni, è la terza vittoria consecutiva a Miami.