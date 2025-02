Rublev in finale: battuto Auger-Aliassime

Rublev risolve un'altra partita al tiebreak del terzo set e centra la 27esima finale in carriera: Auger-Aliassime ko a testa alta in una partita con 52 vincenti. Il russo attende in finale Lehecka o Draper, ora in campo: la sfida è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Cinque anni dopo l'ultima volta Andrey Rublev torna in finale all'Atp 500 di Doha. Il tennista russo si è qualificato per la 27esima finale in carriera (la decima a livello Atp 500) grazie alla vittoria in tre set su Felix Auger-Aliassime: 7-5, 4-6, 7-6 il punteggio in 2 ore e 46 minuti di gioco. Un'altra partita punto a punto per Rublev che nel terzo set ha fatto i conti anche con problemi intestinali, costretto a lasciare il campo tre volte durante le pause. Il russo è stato più forte delle difficoltà e dopo aver sprecato un primo match point sul 6-5 (dritto inside-out fuori di pochissimo), ha chiuso alla quarta chance al tiebreak, ottenendo così la terza finale sul cemento qatariota. Fuori a testa alta Auger-Aliassime a cui non sono bastati 52 vincenti in una partita con soli 3 punti di differenza tra i giocatori (110 Rublev, 107 Auger).