Finali a Doha e Dubai: il programma di oggi su Sky

Sabato con due finali tra Doha e Dubai da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Qatar Andrey Rublev andrà a caccia del primo titolo stagionale contro Jack Draper. A Dubai, invece, Mirra Andreeva e Clara Tauson si contenderanno il loro primo Wta 1000. Giornata di semifinali, invece, all'Atp 500 di Rio de Janeiro

Sarà un sabato di finali da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'appuntamento è per le ore 16, tra Dubai e Doha . Negli Emirati Arabi, Mirra Andreeva e Clara Tauson andranno a caccia del loro primo Wta 1000 in carriera. La russa, non ancora 18enne, è la più giovane tennista di sempre in finale in un 1000 da quando è stata introdotta questa categoria. Tauson, invece, insegue il secondo titolo stagionale dopo Auckland. Dagli Emirati al Qatar per la finale dell'Atp 500 di Doha tra Andrey Rublev e Jack Draper . Il russo è alla terza finale sul cemento qatariota dove ha già vinto nel 2018. L'inglese, invece, cerca il secondo titolo 500 dopo Vienna 2024. È il giorno delle semifinali, invece, all' Atp 500 di Rio de Janeiro: prima il derby argentino Baez-Ugo Carabelli, poi la sfida tra Comesana (che venerdì ha battuto Zverev) e Muller.

