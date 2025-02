Andreeva da record: prima finale 1000 a 17 anni

Storica Mirra Andreeva: la russa batte Rybakina in tre set e a 17 anni e 298 giorni diventa la più giovane tennista di sempre in finale in un Wta 1000. Andreeva sfiderà Tauson o Muchova, match adesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Mirra Andreeva riscrive la storia al Wta 1000 di Dubai. La tennista russa si è qualificata per la finale del torneo, diventando a 17 anni e 298 giorni la più giovane tennista di sempre in finale in un Wta 1000 dalla sua introduzione nel 2009. Decisiva la vittoria su Elena Rybakina: 6-4, 4-6, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti di gioco. L'ennesima grande prestazione di Andreeva (che 24 ore prima aveva battuto la n. 2 al mondo Iga Swiatek), brava a rimontare da 1-3 e vantaggio Rybakina nel quinto game con una serie di cinque giochi consecutivi. "Ho cercato di lottare su ogni singolo punto e continuato a crederci" ha ammesso Andreeva che lunedì sarà almeno numero 11 al mondo, a un passo dall'ingresso in top 10 che potrebbe arrivare in caso di trionfo. La russa affronterà in finale Clara Tauson o Karolina Muchova, adesso in campo a Dubai: il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.