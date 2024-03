Sonego debutta con Evans: il programma di oggi

Seconda giornata al Masters 1000 di Miami con Lorenzo Sonego unico italiano in campo. Il torinese affronterà Daniel Evans, già battuto due mesi fa agli Australian Open. Il match è il 3° in programma dalle 16 sulla Grandstand, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Miami, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Unico azzurro oggi impegnato in Florida, il torinese debutterà contro il britannico Daniel Evans, n. 43 della classifica mondiale. Sarà un déjà vu per Sonego che aveva battuto l'inglese lo scorso anno a Miami nel match di 2° turno, in una partita durata 2 ore e 30 minuti. Il bilancio nei precedenti è 3-0 per l'azzurro: l'ultimo confronto risale a due mesi fa agli Australian Open, vinto in quattro set da Lorenzo. Sonego cerca continuità in un 2024 finora di alti e bassi, dove non ha mai vinto due match consecutivi. Tre sconfitte di fila, invece, per Evans che non vince da un mese (ultima vittoria all'esordio a Los Cabos contro Safiullin lo scorso 20 febbraio).