Dimitrov: "Sinner oggi è il miglior giocatore del mondo"

Grigor Dimitrov non usa giri di parole per presentare la finale di domenica a Miami con Sinner: "Oggi Jannik è certamente il miglior giocatore del mondo. I numeri lo confermano, ha perso un solo match in questo 2024. E' un ragazzo fantastico, lo rispetto molto. Sarà una grande partita, io sono pronto: sono queste le partite che voglio giocare". La finale Sinner-Dimitrov in programma domenica alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

