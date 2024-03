A prescindere dall'esito della finale con Sinner, il bulgaro tornerà - a distanza di 6 anni - tra i primi dieci al mondo. L'ultima volta in Top 10 nel 2018: il primo posto era occupato da Nadal. Soltanto un tennista si è migliorato, Zverev è sempre quinto. E c'è anche chi si è ritirato... Ecco coloro che erano davanti a lui all'epoca e cosa fanno oggi. La finale tra Sinner e Dimitrov sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il prepartita dalle 20.30 su Sky Sport 24