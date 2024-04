L'ATP cambia le regole del doppio: test a Madrid

Rivoluzione in vista per i tornei di doppio. L'ATP ha annunciato una serie di regole che verranno testate nel circuito a partire dal Masters 1000 di Madrid. La sperimentazione mira ad aumentare l'esposizione e l'attrativa del doppio, creando nuove narrazioni e una migliore esperienza per i fan con un prodotto migliorato. Tra le novità che verranno introdotte, la principale riguarda i tabelloni: nei tornei con 32 coppie, metà degli slot verranno riservati a coppie di singolaristi che entreranno in tabellone con il proprio ranking in singolo. Il tutto con l'idea di creare tante sfide tra coppie di singolaristi e coppie di doppisti puri. Inoltre ci sarà uno schedule semplificato, con il torneo di doppio concentrato in cinque giorni. Le nuove regole saranno testate in una serie di tornei ATP selezionati nella stagione in corso e che verranno comunicati in un secondo momento.