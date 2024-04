Nadal: "Situazione difficile, non posso competere"

"Il mio corpo non mi permette di tornare a competere, sta diventando difficile". Parla così Rafael Nadal, intervista da Movistar poco prima della finale di Copa del Rey tra Athletic Club e Maiorca. Assente a Monte-Carlo per i continui problemi fisici, lo spagnolo - che non gioca un match ufficiale dal torneo di Brisbane dello scorso gennaio - ha messo in dubbio il possibile rientro a Barcellona o Madrid: "Non escludo nulla, in questo momento non posso andarci per problemi fisici - ha spiegato Nadal - Da un anno e mezzo ci provo ogni giorno, ma per ora non sono nella posizione di poter competere".