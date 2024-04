Troppo Auger per Nardi: l'azzurro ko al 1° turno

Entrato in tabellone dalle qualificazioni, Nardi perde contro la migliore versione di Aliassime che concede appena cinque game in un'ora e 22 minuti di gioco. Il canadese si regala il 2° turno contro Alcaraz. Ora in campo Arnaldi contro Nagal, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Stop al primo turno al Masters 1000 di Monte-Carlo per Luca Nardi . Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il pesarese ha perso contro il canadese Felix Auger-Aliassime , n. 35 al mondo: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 22 minuti di gioco. Un match sempre in controllo per l'allievo di Frederic Fontang e Toni Nadal (sicuramente la migliore versione del recente passato) contro un Nardi impreciso e falloso, in difficoltà soprattutto sulla seconda di servizio.

Il racconto del match

L'equilibrio sul campo Ranieri III dura appena cinque game, poi Auger-Aliassime riesce a scavare un netto solco tra sé e Nardi con tanta qualità sul dritto (24 vincenti a referto nel match) e ottime doti atletiche. Il primo set cambia volto nel sesto gioco, con il break in favore del canadese che approfitta dei tre gratuiti di dritto di Nardi. L'azzurro, in sofferenza al servizio (4 doppi falli e appena 36% di punti vinti con la seconda nel primo set), fatica anche nel secondo parziale dove subisce il break decisivo nel quarto game. Vani per lui i tentativi nel finale, in una partita in cui non è riuscito a conquistare palle break e ha vinto solo 3 punti in risposta sulla prima di Aliassime che si regala il secondo turno contro Carlos Alcaraz. Per Nardi, invece, si interrompe la striscia di sette vittorie di fila, iniziata con il trionfo al Challenger di Napoli.