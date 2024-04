Jannik Sinner affronta giovedì Jan-Lennard Struff negli ottavi del Masters di Monte-Carlo: l'azzurro ha vinto l'unico precedente e cerca la vittoria numero 23 della stagione. Il match (orario da definire) sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner a caccia dell'ennesimo quarto di finale di questo 2024 magico. Giovedì 11 aprile (orario da definire) il n°2 del mondo affronta Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale del Masters di Monte-Carlo. Dopo la vittoria all'esordio con Korda con un nettissimo 6-1, 6-2, prosegue dunque il cammino dell'azzurro, che in questa stagione ha perso solamente una partita, la semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Sinner in questo 2024 vanta infatti un incredibile record di 22 partite vinte e una sola persa: dagli Us Open 2023 è a quota 41 vittorie e sole 3 sconfitte. L'azzurro cerca anche i punti necessari per difendere l'assalto di Carlos Alcaraz (assente nel Principato) dalla 2^ posizione nel ranking: per farlo il campione degli Australian Open dovrà bissare almeno la semifinale raggiunta lo scorso anno, quando perse in tre set da Holger Rune. Jan-Lennard Struff, n. 25 al mondo, è reduce dal successo al 2° turno contro il croato Coric con il punteggio di 7-6, 6-1. Il match è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.