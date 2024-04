Cammino ricco di insidie nel Principato per Jannik Sinner che debutterà contro Korda o Davidovich Fokina. Nella sua parte di tabellone ci sono Zverev, Medvedev e Dimitrov. L'incrocio con Djokovic o Alcaraz è possibile solo in finale. Di seguito il tabellone dell'azzurro e i possibili rivali. Il Masters 1000 di Montecarlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile

IL TABELLONE COMPLETO