C'è un motivo in più per cercare di andare avanti nell'Atp di Monte-Carlo e non è una banalità: quest'anno il montepremi totale è cresciuto di 171.240 euro, arrivando a 5.950.575 euro. Un vantaggio sopratutto per chi riuscirà ad arrivare in finale, considerato che l'aumento del montepremi verrà spalmato sui vincitori degli ottavi, dei quarti e della semifinale. Chi riuscirà a conquistare il torneo si porterà a casa invece 892.590 euro, gli stessi della passata stagione. In ogni caso, un cambio di tendenza rispetto ai primi due Masters 1000 della stagione, quelli di Indian Wells e del Miami Open, dove il montepremi era più alto nel 2023.

