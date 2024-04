Sinner-Tsitsipas alle 13.30: il programma di oggi

Sabato dedicato alle semifinali a Monte-Carlo con Sinner che a ora di pranzo affronterà Tsitsipas per un posto in finale. L'altra semifinale sarà il remake della finale del Roland Garros 2023 tra Djokovic e Ruud. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un sabato con i riflettori puntati su Jannik Sinner. Reduce dalla lotta nei quarti con Rune, l'azzurro andrà a caccia della prima finale in carriera nel Principato: l'avversario sarà Stefanos Tsitsipas, n. 12 del seeding e due volte campione a Montecarlo. Sinner scenderà in campo alle 13.30, a seguire ci sarà la seconda semifinale tra Novak Djokovic (che ieri è diventato il giocatore con più semifinali in carriera nei Masters 1000) e Casper Ruud. Sarà il remake della finale del Roland Garros 2023, con il serbo che ha sempre vinto nei cinque precedenti con il norvegese. In programma anche le semifinali di doppio: apre alle 11 Granollers/Zeballos contro Gille/Vliegen, chiuderà nel tardo pomeriggio la sfida tra Arevalo/Pavic (che ieri hanno eliminato Bolelli e Vavassori) e Melo/Zverev.