Dopo la sceneggiata in campo, Holger Rune prosegue la polemica anche il giorno dopo il KO con Sinner via social, attaccando l'ATP che aveva twittato "Che la forza sia con te", riferendosi all'italiano: "Non mi hanno messo nelle migliori condizioni, non mi hanno lasciato abbastanza riposo. E il giudice di sedia ha sbagliato una chiamata cruciale. E scrivono "che la forzia sia con te"..."

