Torna Nadal: la sfida a Cobolli LIVE oggi su Sky

Debutto da sogno per Flavio Cobolli al “ Barcelona Open Banc Sabadell ”, torneo ATP 500 che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il 21enne romano, n.62 ATP, sfiderà infatti oggi pomeriggio 'Sua Maestà' Rafael Nadal, al rientro in campo dopo oltre tre mesi di assenza . Sarà dunque l'italiano a testare la forma di Rafa, 12 volte vincitore a Barcellona , al rientro nel tour. Tra il 21enne romano e il 37enne di Manacor, attualmente n.644 ATP ed in gara con il ranking protetto, non ci sono precedenti. Chi vince questa sfida sarà l’avversario d’esordio dell’australiano Alex De Minaur, n.11 del ranking e 4 del seeding. Nadal, ex numero uno del mondo e 22 Slam in carriera, negli ultimi 15 mesi ha giocato soltanto tre partite, a gennaio, nel “250” di Brisbane dove ha battuto Thiem e Kubler prima di cedere nei quarti a Thompson. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione in campo prima del ritiro . Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

