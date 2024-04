Nadal: "Darò tutto per il Roland Garros"

Gli applausi, la commozione e la consapevolezza che probabilmente quella con De Minaur sia stata l'ultima partita in carriera a Barcellona. Così Nadal ha lasciato il campo a lui intitolato al Reial Club de Tennis Barcelona, dopo il ko in due set contro l'australiano. " Ho giocato questo torneo come se fosse il mio ultimo Godò , anche se non sai mai cosa ti riserva il futuro - ha detto l'ex n. 1 al mondo in conferenza stampa - L'importante era giocare e l'ho fatto". Nella testa di Rafa c'è un torneo su tutti: il Roland Garros . Il giardino di casa Nadal, lì dove ha vinto 14 volte e dove vuole esserci per l'ultimo saluto. "Proverò a fare un altro step a Madrid, poi a Roma - ha spiegato - Se c'è un torneo per cui vale la pena dare tutto e morire, quello è il Roland Garros ".

"Convinto di aver fatto un passo in avanti"

Tutto o niente. Questo è il Roland Garros per Nadal che si avvicinerà all'appuntamento di Parigi (in programma dal 26 maggio al 9 giugno) giocando prima a Madrid e poi Roma: "Vado via convinto di aver fatto un passo in avanti - ha proseguito lo spagnolo - Devo darmi la possibilità di lasciare tutto e morire per questo tra qualche settimana, o almeno provarci. Se fossi morto oggi, a livello generale non avrei avuto mai la possibilità di farlo tra poche settimane, quindi devo giocare in base all'obiettivo che ho. A Madrid proverò a far un po' meglio, a Roma ancor di più...e a Parigi sia ciò che Dio vuole. È il momento di provarci". Il piano sembra chiaro: lottare ancora e dare tutto fino a Parigi.