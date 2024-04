Madrid Open, si parte: oggi LIVE il 1° turno donne

Si alza il sipario sul Madrid Open, torneo 1000 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio. Prima giornata dedicata alle donne, da mercoledì in campo anche gli uomini. Sinner al maschile e Paolini al femminile guidano la pattuglia azzurra IL TABELLONE DI SINNER

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. È in pieno svolgimento la primavera sulla terra rossa europea. Oggi scatta il “Mutua Madrid Open”, quarto torneo della stagione Masters 1000 e quinto WTA 1000, che si gioca sui campi del Caja Magica di Madrid. Straordinari i tabelloni del “Mutua Madrid Open”: al via 19 dei primi 20 tennisti della classifica ATP. Jannik Sinner è per la prima volta testa di serie numero 1 in un Masters 1000, davanti a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev, Hubert Hurkacz, e Grigor Dimitrov. Oltre a Sinner, altri cinque italiani sono presenti, al netto delle qualificazioni, nel tabellone maschile: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Non è da meno il tabellone femminile, che vedrà la nostra Jasmine Paolini (testa di serie n°12) recitare un ruolo da protagonista. Testa di serie numero 1 è Iga Swiatek , seguita da Arina Sabalenka , che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno, Coco Gauff , Elena Rybakina , Maria Sakkari e Qinwen Zheng. Sono tre le altre tenniste azzurre impegnate in terra spagnola oltre a Paolini: Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

La squadra tennis di Sky Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Lucio Rizzica, Alessandro Sugoni, Fabio Tavelli, Paolo Aghemo, Gaia Brunelli, Nicolò Ramella e Peppe Di Giovanni. Al commento Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Gianluca Pozzi e Andrea Arnaboldi. Dalila Setti sarà l’inviata a Madrid. Su Sky Sport 24 tutti i giorni dalle 12 aggiornamenti, collegamenti e interviste in ogni edizione, con le analisi e i commenti di Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti. leggi anche Sinner-Sonego all'esordio? Il tabellone di Madrid

PLAYLIST VIDEO

Tutti i match con Sky Sport Plus ed EXTRA Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. leggi anche Paolini n. 13 al mondo: è la 6^ migliore azzurra