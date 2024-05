Prima vittoria a livello 1000 per Matteo Gigante, che vince il derby con Giulio Zeppieri: 7-6, 6-4 i parziali, in un match interrotto per pioggia. Al 2° turno l'azzurro sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo. Guarda gli highlights. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

ROMA, I RISULTATI DEL 9 MAGGIO LIVE