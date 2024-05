Continua la corsa a Roma per Alejandro Tabilo: il cileno, già giustiziere di Djokovic, vola per la prima volta in semifinale in un 1000 grazie al successo 6-3, 6-4 con il cinese Zhang. In serata sul Centrale, non prima delle 20.30, Zverev-Fritz. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la favola per Alejandro Tabilo, che si qualifica per la prima volta in una semifinale di un 1000 agli Internazionali d'Italia. Sul Centrale, il cileno 29^ testa di serie del seeding, ha superato 6-3, 6-4 il cinese Zhizhen Zhang. Superiore il sudamericano, bravo a sfruttare la maggior precisione al servizio e lucido per tutto il match. Per lui 8^ vittoria di fila (era reduce dal trionfo nel Challener di Aix-en-Provence) e nuovo best ranking: al momento è certo di salire almeno al 25° posto della classifica mondiale. Tabilo, che ha eliminato Djokovic e finora non ha perso nemmeno un set, affronterà venerdì il vincente dell'ultimo quarto in programma oggi, quello che vedrà opposti Zverev e Fritz (non prima delle 20.30 sul Centrale, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Nella parte bassa del tabellone giovedì le sfide Tsitsipas-Jarry e Hurkacz-Paul.