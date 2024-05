Dopo gli ultimi indizi social che trasmettono fiducia in vista della partecipazione al Roland Garros, è imminente la partenza di Jannik Sinner con destinazione Parigi. Giovedì è in programma il sorteggio del secondo Slam dell'anno, al via domenica 26 maggio. Il Roland Garros in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW

Destinazione Parigi. E' imminente la partenza di Jannik Sinner verso la capitale francese. Il n°2 del mondo ha ripreso in questi giorni gli allenamenti a Monte-Carlo dopo lo stop imposto per il problema all'anca destra che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia. I dubbi sulla partecipazione dell'azzurro al secondo Slam ovviamente restano fino a prova contraria, c'è cautela per monitorare fino all'ultimo le condizioni fisiche (a Parigi si gioca tre set su cinque, ndr), ma Sinner lascerà il Principato nelle prossime ore per recarsi sui campi della capitale francese, dove dal prossimo 26 maggio prenderà il via il Roland Garros. Stesso teatro poi del torneo olimpico in luglio, altro grande obiettivo di Sinner.