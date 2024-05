Roland Garros 2024, tutto quello che c'è da sapere

Tutto pronto per la 123esima edizione dell'Open di Francia, mai come quest'anno senza un chiaro favorito per la vittoria finale. Sarà l'ultima volta a "casa" per Rafael Nadal, 14 volte vincitore a Parigi. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW ) dal 26 maggio al 9 giugno

Incerto ed equilibrato. Si preannuncia così il Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione in programma dal 26 maggio al 9 giugno sui campi in terra rossa di Parigi. La 123esima edizione dell'Open di Francia è significativa per tanti motivi, su tutti la "last dance" di Rafael Nadal. Il Re della terra, 14 volte campione a Porte d'Auteuil, giocherà per l'ultima volta il "suo" Slam, debuttando contro Sascha Zverev nel remake dell'epica semifinale 2022, conclusa con il ritiro del tedesco per il grave infortunio alla cavigilia. Proprio Zverev rientra nel novero dei candidati alla vittoria finale, tuttavia senza un favorito assoluto. Djokovic è il campione uscente, ma in stagione non ha convinto; Sinner e Alcaraz sono reduci dagli infortuni, Tsitsipas non ha convinto appieno e Medvedev non ama questa superficie. Le speranze italiane passano da Sinner, ma sono da verificare le condizioni dell'altoatesino dopo l'infortunio all'anca destra. Jannik guida la pattuglia azzurra con nove italiani nel main draw, ma che potrebbero aumentare con i qualificati.