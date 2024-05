Roland Garros, si parte con 4 azzurri e Alcaraz

Si alza il sipario sul Roland Garros con quattro azzurri subito in campo: Nardi, Sonego, Bronzetti e Trevisan. Tra i big riflettori puntati su Alcaraz che debutta contro l'americano Wolf. Il programma della prima giornata dell'Open di Francia, in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW)