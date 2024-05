Paolini al 2° turno: battuta Saville in due set

Buon esordio di Jasmine Paolini che batte in due set l'australiana Saville con lo score di 6-3, 6-4. Stasera in campo Cocciaretto contro la brasiliana Haddad Maia. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW ) e in 4K sul canale 250 del decorer Sky Q

Esordio positivo a Parigi per Jasmine Paolini. La toscana, reduce dal trionfo in doppio a Roma con Sara Errani, ha battuto al 1° turno l'australiana Daria Saville, n. 84 al mondo: 6-3, 6-4 il punteggio finale in un'ora e 36 minuti di gioco. Un match insidioso per Paolini soprattutto nel primo set, segnato da sette break complessivi di cui quattro in favore dell'azzurra. In una partita di lotta, Jasmine è salita di livello nel secondo parziale condizionato dalla sospensione di 90 minuti per pioggia. Al rientro, avanti 5-4, Paolini ha subito servito per il match senza tremare, chiudendo con un game a zero. Per la quarta volta in carriera al secondo turno del Roland Garros, la n. 15 della classifica mondiale attende la vincente del derby statunitense tra Hailey Baptiste e Kayla Day.