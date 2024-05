Rafa Nadal è stato eliminato al 1° turno del Roland Garros: lo spagnolo ha lottato tre ore, prima di cedere 6-3, 7-6, 6-3 al tedesco Sascha Zverev. "Forse è la mia ultima partita qui, ma non ne sono certo: in quel caso devo ringraziarvi", ha detto lasciando lo Chatrier. Qui le foto più belle della partita. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW) e in 4K sul canale 250 del decorer Sky Q