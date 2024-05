Sara Errani prosegue il suo 'magic moment' e nella sua Parigi, dove fu finalista nel 2012, si qualifica al 2° turno grazie al successo in due set contro la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n.54 del ranking. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW)

